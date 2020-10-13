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Парня, расстрелявшего автобус в Нижегородской области, нашли мертвым
13.10.2020 10:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 окт – Sputnik. Парня, который расстрелял автобус на остановочном пункте в поселке Большеорловское, нашли мертвым, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.
Известно, что незадолго до инцидента парень приехал к бабушке в деревню. После ссоры, причины которой неизвестны, он выстрелил в женщину (позже она скончалась в больнице). В состоянии шока молодой человек отправился на остановку, где открыл стрельбу по местным жителям.
© Sputnik Виктор Толочко
Троих из пассажиров рейсового автобуса молодой человек ранил смертельно, еще двое были госпитализированы. После случившегося парень
Личность подозреваемого установлена: это 18-летний Даниил Монахов. Два гладкоствольных ружья и несколько десятков патронов у подозреваемого имелись с сентября этого года. Отмечается, что огнестрельным оружием он владел на законных основаниях. По факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело.
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Инцидент с рейсовым автобусом произошел накануне в поселке Большеорловское. В результате стрельбы погибли три человека.
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