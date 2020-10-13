Мужчину засыпало песком в Барановичах: СК рассказал подробности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 303 (нарушение правил эксплуатации машин и механизмов при производстве горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса, сообщил Следственный комитет Беларуси в официальном Telegram-канале.

Трагедия произошла еще 2 августа, но известно об этом стало только сейчас. Оператор пульта управления одного из предприятий в Барановичах не убедился в том, что его коллега покинул опасную зону, и привел в действие агрегат технологического дробления.

В результате происшествия 38-летнего рабочего засыпало песком, от полученных травм мужчина скончался на месте. Следствие установило, что обвиняемый в тот момент находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

"Мужчина во время обеденного перерыва вместе с погибшим распивал спиртное, забыл, что его коллега находится под дробилкой, и запустил ее", – говорится в сообщении.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса, он находится под подпиской о невыезде.

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