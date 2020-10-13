ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчину засыпало песком в Барановичах: СК рассказал подробности

13.10.2020 10:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 303 (нарушение правил эксплуатации машин и механизмов при производстве горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса, сообщил Следственный комитет Беларуси в официальном Telegram-канале. 

© Sputnik / Роман Владимиров
В Нижегородской области ищут парня, расстрелявшего автобус

Трагедия произошла еще 2 августа, но известно об этом стало только сейчас. Оператор пульта управления одного из предприятий в Барановичах не убедился в том, что его коллега покинул опасную зону, и привел в действие агрегат технологического дробления.

В результате происшествия 38-летнего рабочего засыпало песком, от полученных травм мужчина скончался на месте. Следствие установило, что обвиняемый в тот момент находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

"Мужчина во время обеденного перерыва вместе с погибшим распивал спиртное, забыл, что его коллега находится под дробилкой, и запустил ее", – говорится в сообщении.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса, он находится под подпиской о невыезде.

Читайте также:

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жителя Барановичей обвиняют в нарушении правил эксплуатации машин и механизмов при производстве горных работ, которые повлекли гибель его коллеги.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Московский "Спартак" оштрафовали за нарушение санитарного режима
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

12.10.2020
Mir24.TV Belarus
13.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика