В Барановичах кто-то забросил банку с жидкостью и ветошью в окно прокуратуры. Возбуждено дело

Источник материала: Tut.by

Вечером 12 октября неизвестные забросили банку с жидкостью и ветошью в окно здания Барановичской межрайонной прокуратуры — разбито стекло, сообщили в Следственном комитете.



Фото: Следственный комитет Беларуси

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить подозреваемых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.



Фото: Следственный комитет Беларуси

Следователи напомнили, что 8 октября неизвестные повредили входную дверь в здание прокуратуры Жодино . Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК.

По данным ведомства, за 9 месяцев этого года в стране зарегистрировано более 140 преступлений по ч. 3 ст. 339 УК. Следственный комитет отмечает, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.