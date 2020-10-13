ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Барановичах кто-то забросил банку с жидкостью и ветошью в окно прокуратуры. Возбуждено дело

13.10.2020 12:31 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вечером 12 октября неизвестные забросили банку с жидкостью и ветошью в окно здания Барановичской межрайонной прокуратуры — разбито стекло, сообщили в Следственном комитете.


Фото: Следственный комитет Беларуси

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить подозреваемых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.


Фото: Следственный комитет Беларуси

Следователи напомнили, что 8 октября неизвестные повредили входную дверь в здание прокуратуры Жодино. Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК.

По данным ведомства, за 9 месяцев этого года в стране зарегистрировано более 140 преступлений по ч. 3 ст. 339 УК. Следственный комитет отмечает, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 12 октября неизвестные забросили банку с жидкостью и ветошью в окно здания Барановичской межрайонной прокуратуры - разбито стекло.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Здание РОВД "заминировали" в Слуцке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

12.10.2020
Mir24.TV Belarus
13.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика