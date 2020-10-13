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В Барановичах кто-то забросил банку с жидкостью и ветошью в окно прокуратуры. Возбуждено дело
Источник материала: Tut.by
Вечером 12 октября неизвестные забросили банку с жидкостью и ветошью в окно здания Барановичской межрайонной прокуратуры — разбито стекло,
Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить подозреваемых.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.
Следователи напомнили, что 8 октября неизвестные повредили входную дверь в здание
По данным ведомства, за 9 месяцев этого года в стране зарегистрировано более 140 преступлений по ч. 3 ст. 339 УК. Следственный комитет отмечает, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.
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Вечером 12 октября неизвестные забросили банку с жидкостью и ветошью в окно здания Барановичской межрайонной прокуратуры - разбито стекло.
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