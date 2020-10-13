Поножовщина в пинской школе: что говорят о трагедии местные жители

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Жители Пинска шокированы случившимся в местной школе, где ученица напала на с ножом на своих одноклассниц, сообщает Sputnik.

Утром в понедельник, 12 октября, ученица одной из пинских школ напала с ножом на одноклассниц . Одна девочка в результате была госпитализирована, второй оказали помощь на месте.

Виноват интернет?

Как говорят местные жители, произошедшее для всех оказалось шоком. По их словам, девочка, которая напала на своих одноклассниц, из обычной спокойной семьи. Мама ее сейчас в положении: ожидает третьего ребенка.

"Моя коллега преподавала физкультуру в той школе. Она рассказала, что в момент происшествия девочка выглядела и вела себя не естественно. Ее смех, выражение лица были другими", - рассказывает местная жительница Оксана.

Какие успехи по учебе были у 12-летней школьницы и употребляла и она наркотики – собеседница не знает. Но у местных жителей есть подозрения, что в сыграл роль интернет.

"Милиция обнаружила в телефоне девочки какие-то переписки не свойственного характера для такого возраста школьницы. Вероятнее всего в этой переписке и направляли школьницу к данной ситуации – к нападению. Сложно пояснить, так как милиция не разъясняла ничего, но упомянула интернет", – рассказала местная жительница.

В настоящее время местный межрайотдел Следственного комитета проводит по факту проверку, следователи уже осмотрели место ЧП, опросили очевидцев и назначили необходимые экспертизы.