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Два омоновца погибли в перестрелке с боевиками в Грозном
13.10.2020 12:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 окт – Sputnik. Два сотрудника ОМОНа погибли в результате перестрелки с боевиками в Грозном,
Во вторник на территории Октябрьского района Грозного органами безопасности совместно со спецназом Росгвардии и полицией была обнаружена группа вооруженных бандитов. Была начата контртеррористическая операция. Боевики в ответ на требование властей сдаться укрылись в частном доме и открыли огонь по силовикам.
"К сожалению, не удалось избежать потерь среди сил правопорядка, в том числе два сотрудника ОМОН Росгвардии погибли. Еще один росгвардеец получил ранение. Ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
По информации Национального антитеррористического комитета (НАК) четыре боевика в результате контртеррористической операции были ликвидированы. В настоящее время на месте работают эксперты и следователи.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ликвидированные боевики готовили теракты в регионе. "Они планировали ряд террористических актов на территории региона. С места боестолкновения изъяты оружие, средства связи, боеприпасы", - написал он в Telegram-канале.
Кадыров добавил, что в настоящее время обстановка в столице Чечни и во всем регионе "в целом стабильная и спокойная, ограничительные меры не введены".
"Передвижение свободное. Все службы работают в штатном режиме. Силовики сработали максимально профессионально, слаженно и тихо", - подчеркнул он.
Кадыров добавил, что боевики приехали в Чечню из-за рубежа.
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Силовики смогли ликвидировать четырех боевиков, которые планировали теракты в регионе.
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