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Два омоновца погибли в перестрелке с боевиками в Грозном

13.10.2020 12:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Два сотрудника ОМОНа погибли в результате перестрелки с боевиками в Грозном, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Во вторник на территории Октябрьского района Грозного органами безопасности совместно со спецназом Росгвардии и полицией была обнаружена группа вооруженных бандитов. Была начата контртеррористическая операция. Боевики в ответ на требование властей сдаться укрылись в частном доме и открыли огонь по силовикам.

"К сожалению, не удалось избежать потерь среди сил правопорядка, в том числе два сотрудника ОМОН Росгвардии погибли. Еще один росгвардеец получил ранение. Ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По информации Национального антитеррористического комитета (НАК) четыре боевика в результате контртеррористической операции были ликвидированы. В настоящее время на месте работают эксперты и следователи.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ликвидированные боевики готовили теракты в регионе. "Они планировали ряд террористических актов на территории региона. С места боестолкновения изъяты оружие, средства связи, боеприпасы", - написал он в Telegram-канале.

Кадыров добавил, что в настоящее время обстановка в столице Чечни и во всем регионе "в целом стабильная и спокойная, ограничительные меры не введены".

"Передвижение свободное. Все службы работают в штатном режиме. Силовики сработали максимально профессионально, слаженно и тихо", - подчеркнул он.

Кадыров добавил, что боевики приехали в Чечню из-за рубежа.

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Теги: Минск
 
 
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Силовики смогли ликвидировать четырех боевиков, которые планировали теракты в регионе.
 
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