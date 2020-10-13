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По подозрению в поджоге летнего амфитеатра в Осиповичах задержали мужчину

13.10.2020 14:07 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Осиповичах по подозрению в поджоге летнего амфитеатра задержали 48-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело за хулиганство, сообщает МВД.

Вечером 11 октября в центральном парке Осиповичей милиционеры обратили внимание на мужчину с пластиковой бутылкой в руках. Внезапно он поджег ее и бросил в электросиловой металлический ящик. В бутылке, как оказалось, была горючая жидкость.

Летний амфитеатр загорелся, мужчины попытался убежать, но его задержали. Житель Осиповичей был пьян.

Пожар потушили спасатели.

 
 
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Житель Осиповичей бросил бутылку с горючей жидкостью в электросиловой металлический ящик.
 
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