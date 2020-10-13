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По подозрению в поджоге летнего амфитеатра в Осиповичах задержали мужчину
Источник материала: Tut.by
В Осиповичах по подозрению в поджоге летнего амфитеатра задержали 48-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело за хулиганство,
Вечером 11 октября в центральном парке Осиповичей милиционеры обратили внимание на мужчину с пластиковой бутылкой в руках. Внезапно он поджег ее и бросил в электросиловой металлический ящик. В бутылке, как оказалось, была горючая жидкость.
Летний амфитеатр загорелся, мужчины попытался убежать, но его задержали. Житель Осиповичей был пьян.
Пожар потушили спасатели.
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Житель Осиповичей бросил бутылку с горючей жидкостью в электросиловой металлический ящик.
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