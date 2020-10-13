Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Бывший директор мемориального комплекса "Брестская крепость – герой" Валерий Губаренко скончался на 74-м году жизни, сообщили в среду в учреждении.

"Комплекс с прискорбием сообщает, что 12 октября ушел из жизни бывший директор мемориала, генерал-майор в отставке Губаренко Валерий", – говорится в сообщении.

Экс-директор родился в 1947 году в Пермской области, окончил Военную академию Генштаба, служил в Западной группе советских войск в Германии, на Дальнем Востоке, в Средней Азии и Закавказье. В Брестской области командовал 50-й гвардейской дивизией.

Губаренко руководил комплексом с апреля 1996 года по март 2012-го, под его началом в Брестской крепости были отремонтированы 30 объектов, пятый форт стал филиалом, открыта площадка бронетехники.