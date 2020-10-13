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Умер бывший директор мемориала "Брестская крепость – герой"
13.10.2020 15:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 окт – Sputnik. Бывший директор мемориального комплекса "Брестская крепость – герой" Валерий Губаренко скончался на 74-м году жизни, сообщили в среду в учреждении.
"Комплекс с прискорбием сообщает, что 12 октября ушел из жизни бывший директор мемориала, генерал-майор в отставке Губаренко Валерий", – говорится в сообщении.
Экс-директор родился в 1947 году в Пермской области, окончил Военную академию Генштаба, служил в Западной группе советских войск в Германии, на Дальнем Востоке, в Средней Азии и Закавказье. В Брестской области командовал 50-й гвардейской дивизией.
Губаренко руководил комплексом с апреля 1996 года по март 2012-го, под его началом в Брестской крепости были отремонтированы 30 объектов, пятый форт стал филиалом, открыта площадка бронетехники.
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Генерал-майор в отставке Валерий Губаренко руководил самым известным в Беларуси военным комплексом 16 лет.
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