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Умер бывший директор мемориала "Брестская крепость – герой"

13.10.2020 15:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Бывший директор мемориального комплекса "Брестская крепость – герой" Валерий Губаренко скончался на 74-м году жизни, сообщили в среду в учреждении.

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"Комплекс с прискорбием сообщает, что 12 октября ушел из жизни бывший директор мемориала, генерал-майор в отставке Губаренко Валерий", – говорится в сообщении.

Экс-директор родился в 1947 году в Пермской области, окончил Военную академию Генштаба, служил в Западной группе советских войск в Германии, на Дальнем Востоке, в Средней Азии и Закавказье. В Брестской области командовал 50-й гвардейской дивизией.

Губаренко руководил комплексом с апреля 1996 года по март 2012-го, под его началом в Брестской крепости были отремонтированы 30 объектов, пятый форт стал филиалом, открыта площадка бронетехники.

 
Теги: Минск
 
 
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Генерал-майор в отставке Валерий Губаренко руководил самым известным в Беларуси военным комплексом 16 лет.
 
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