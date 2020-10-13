Россиянин взят под стражу в Беларуси за провоз через границу пистолета

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Гражданин России был взят под стражу в Беларуси за попытку провоза через границу травматического пистолета и 50 тысяч долларов США, сообщили в Генеральной прокуратуре республики.

Санкцию на применение меры пресечения в отношении 43-летнего мужчины санкционировал заместитель Брестского транспортного прокурора.

По данным прокуратуры, россиянин 19 сентября ехал из Украины в Беларусь на автомобиле и для прохождения таможенного контроля выбрал "зеленый коридор"

"В ходе углубленного досмотра в боксе оказалось, что он вез с собой наличные денежные средства в размере более 50 тысяч долларов", – сообщили в ведомстве.

Там также уточнили, что в авто был найден запрещенный к провозу предмет – травматический пистолет.

Гражданин России стал фигурантом уголовного дела по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси – контрабанда и незаконное перемещение через границу оружия.