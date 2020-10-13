ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два случая падения с высоты произошли в Бресте за несколько дней

13.10.2020 17:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Следователи устанавливают обстоятельства падения с высоты двух жителей Бреста, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

© Photo : МЧС Беларуси
Мужчина упал с 10-го этажа в Минске и остался жив

По данным СК, первый случай произошел ночью 8 октября: 17-летний парень упал на козырек подъезда многоквартирного дома с высоты седьмого этажа. Он пояснил, что хотел забраться на балкон к своей девушке, чтобы сделать ей подарок, но не удержался на стене.

Второй пострадавший был доставлен в больницу вечером 10 октября. В ходе проверки выяснилось, что 48-летний мужчина тоже упал с седьмого этажа, когда спускался по бельевой веревке вниз. Его родственники следователям рассказали, что брестчанин был закрыт в квартире, поскольку злоупотребляет спиртным.

Сейчас оба гражданина находятся на лечении, медики оценивают их состояние как тяжелое.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сначала с седьмого этажа упал парень, который пытался забраться на балкон возлюбленной, спустя два дня – мужчина, спускавшийся по веревке за спиртным.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Россиянин взят под стражу в Беларуси за провоз через границу пистолета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

12.10.2020
Mir24.TV Belarus
13.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика