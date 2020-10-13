Два случая падения с высоты произошли в Бресте за несколько дней

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Следователи устанавливают обстоятельства падения с высоты двух жителей Бреста, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

По данным СК, первый случай произошел ночью 8 октября: 17-летний парень упал на козырек подъезда многоквартирного дома с высоты седьмого этажа. Он пояснил, что хотел забраться на балкон к своей девушке, чтобы сделать ей подарок, но не удержался на стене.

Второй пострадавший был доставлен в больницу вечером 10 октября. В ходе проверки выяснилось, что 48-летний мужчина тоже упал с седьмого этажа, когда спускался по бельевой веревке вниз. Его родственники следователям рассказали, что брестчанин был закрыт в квартире, поскольку злоупотребляет спиртным.

Сейчас оба гражданина находятся на лечении, медики оценивают их состояние как тяжелое.