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В Бресте 17-летний парень лез по стене дома к девушке подарить игрушку, но сорвался на высоте седьмого этажа
Источник материала: Tut.by
17-летний брестчанин попал в больницу после падения с высоты седьмого этажа, сообщает
Ночью 8 октября пострадавший решил залезть по стене дома на балкон к своей девушке, чтобы подарить ей мягкую игрушку. До цели он так и не добрался: на высоте седьмого этажа сорвался и упал на козырек многоэтажки.
С места происшествия его забрала скорая.
Два дня спустя при похожих обстоятельствах пострадал 48-летний мужчина. Он упал с седьмого этажа, когда пытался спуститься по бельевой веревке из квартиры во двор. Родственники пострадавшего заперли его в квартире, чтобы тот не злоупотреблял спиртным.
Оба пострадавших сейчас в больнице. Медиками оценивается их состояние как тяжелое.
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