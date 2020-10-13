В Бресте 17-летний парень лез по стене дома к девушке подарить игрушку, но сорвался на высоте седьмого этажа

Источник материала: Tut.by

17-летний брестчанин попал в больницу после падения с высоты седьмого этажа, сообщает СК .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ночью 8 октября пострадавший решил залезть по стене дома на балкон к своей девушке, чтобы подарить ей мягкую игрушку. До цели он так и не добрался: на высоте седьмого этажа сорвался и упал на козырек многоэтажки.

С места происшествия его забрала скорая.

Два дня спустя при похожих обстоятельствах пострадал 48-летний мужчина. Он упал с седьмого этажа, когда пытался спуститься по бельевой веревке из квартиры во двор. Родственники пострадавшего заперли его в квартире, чтобы тот не злоупотреблял спиртным.

Оба пострадавших сейчас в больнице. Медиками оценивается их состояние как тяжелое.