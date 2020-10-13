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Два смертельных ДТП произошли на Минщине с интервалом в 20 минут

13.10.2020 19:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Два человека погибли в результате двух ДТП, произошедших в Минской области во вторник, сообщили в управлении ГАИ Минского облисполкома.

© Photo : ГАИ Гродно
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Первая авария случилась около шести часов утра в Мядельском районе: 57-летний житель Мяделя на автомобиле Citroen не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте, его 36-летнего пассажира доставили в больницу.

Второе ДТП было зафиксировано спустя 20 минут на трассе М-1 возле деревни Обчак в Минском районе: женщина, управлявшая Citroen, сначала сбила 25-летнего пешехода, а затем совершила столкновение со стоящим в крайней левой полосе Hyundai. Попавший под колеса мужчина умер.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварий проверку, устанавливая все их обстоятельства.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В первой аварии погиб водитель легкового автомобиля, врезавшегося в дерево, во второй – мужчина-пешеход.
 
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