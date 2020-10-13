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Режим ЧП введен в столице Кыргызстана
14.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 окт – Sputnik. Кыргызский парламент утвердил введенный президентом страны Сооронбаем Жээнбековым в Бишкеке режим чрезвычайного положения.
© Sputnik / Алексей Майшев
За введение данного режима до 19 октября проголосовали 62 депутата, которые присутствовали в резиденции "Ала Арча".
Массовые протесты вспыхнули в Кыргызстане 5 октября – сразу после проведения парламентских выборов. В столице страны начались столкновения протестующих с силовиками, затем оппозиционеры захватили здание парламента и президентской администрации. В ходе беспорядков пострадали более 1,2 тысячи граждан, один погиб. После произошедшего премьер Кубатбек Боронов подал в отставку.
В конце минувшей недели беспорядки в Бишкеке возобновились: в центре города произошел конфликт между сторонниками и противниками премьера Садыра Жапарова. Тогда пострадали семь человек.
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Режим чрезвычайного положения, по решению парламента, будет действовать в Бишкеке до понедельника 19 октября.
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