ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Режим ЧП введен в столице Кыргызстана

14.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Кыргызский парламент утвердил введенный президентом страны Сооронбаем Жээнбековым в Бишкеке режим чрезвычайного положения.

© Sputnik / Алексей Майшев
Парламент Кыргызстана утвердил нового премьер-министра

За введение данного режима до 19 октября проголосовали 62 депутата, которые присутствовали в резиденции "Ала Арча".

Массовые протесты вспыхнули в Кыргызстане 5 октября – сразу после проведения парламентских выборов. В столице страны начались столкновения протестующих с силовиками, затем оппозиционеры захватили здание парламента и президентской администрации. В ходе беспорядков пострадали более 1,2 тысячи граждан, один погиб. После произошедшего премьер Кубатбек Боронов подал в отставку.

В конце минувшей недели беспорядки в Бишкеке возобновились: в центре города произошел конфликт между сторонниками и противниками премьера Садыра Жапарова. Тогда пострадали семь человек.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Режим чрезвычайного положения, по решению парламента, будет действовать в Бишкеке до понедельника 19 октября.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Одноклубники до смерти избили футболиста за ошибку на поле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

13.10.2020
Mir24.TV Belarus
14.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика