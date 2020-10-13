Одноклубники до смерти избили футболиста за ошибку на поле

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Футболисты до смерти избили партнера по команде за ошибку на поле, пишет Daily Monitor .

Инцидент произошел во время команд местной футбольной лиги Уганды. Центральный защитник Черчилл Овачи вышел на замену и допустил ошибку, которая привела в голу в ворота его коллектива. В ответ партнеры по команде набросились на него и избили.

После игры футболист решил отомстить и столкнул одного из обидчиков с велосипеда. Это вызвало новую драку, в результате чего Овачи потерял сознание и был госпитализирован. В больнице футболист скончался.

Двое подозреваемых в убийстве были задержаны. Их переведут в центральный полицейский участок до судебных разбирательств.