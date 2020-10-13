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Одноклубники до смерти избили футболиста за ошибку на поле
14.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 окт – Sputnik. Футболисты до смерти избили партнера по команде за ошибку на поле, пишет
Инцидент произошел во время команд местной футбольной лиги Уганды. Центральный защитник Черчилл Овачи вышел на замену и допустил ошибку, которая привела в голу в ворота его коллектива. В ответ партнеры по команде набросились на него и избили.
После игры футболист решил отомстить и столкнул одного из обидчиков с велосипеда. Это вызвало новую драку, в результате чего Овачи потерял сознание и был госпитализирован. В больнице футболист скончался.
Двое подозреваемых в убийстве были задержаны. Их переведут в центральный полицейский участок до судебных разбирательств.
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Футболист вышел на замену в матче и ошибся, что привело к голу; партнеры по команде вышли из себя и избили игрока.
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