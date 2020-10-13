Прокуратура: 300 семьям вынесено предупреждение за участие детей в митингах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси вынесла официальные предупреждения 300 семьям за участие детей на акциях протеста, сообщил во вторник в эфире телеканала "Беларусь 1" начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи ведомства Алексей Подвойский.

"Уже прокуроры провели с более чем 400 родителями и детьми разъяснительные беседы, в отношении 300 детей и родителей, прежде всего, вынесено официальное предупреждение о недопустимости нарушения закона", – сказал он.

По словам Подвойского, прокуроры в подобных случаях чаще применяют меры профилактики, однако есть факты, когда детей изымают из семей после митингов.

"Государственные органы будут подходить индивидуально к каждому случаю. Там, где родитель осознает, понял, скажем так, я думаю, что здесь более мягкие будут меры. В тех случаях, где не осознает, извините, у нас ничего не остается", – уточнил он.

"Такие случаи (изъятия детей из семьи – Sputnik) есть, когда родители в состоянии алкогольного опьянения появляются в несанкционированных массовых местах, злоупотребляет алкоголем еще и дома, совершают противоправные действия системно, что касается несанкционированных массовых мероприятий. У нас имеются такие факты, когда, к сожалению, приходится признавать ребенка нуждающимся в государственной защите", – добавил представитель прокуратуры.

Подвойский пояснил, что в таких ситуациях ребенок помещается на гособеспечение, с родителем проводится "реабилитация работа".

"Мы стараемся решить социальную проблему, после ее разрешения ребенок обязательно возвращается в семью", – добавил он.

Акции протеста продолжаются в Беларуси с 9 августа, после президентских выборов, победу на которых, по данным ЦИК, одержал Александр Лукашенко (80,1% голосов).

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