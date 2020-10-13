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Еще два сотрудника PandaDoc вышли на свободу

14.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Еще два сотрудника IT-компании PandaDoc – HR Владислав Михолап и главный бухгалтер Юлия Шардыко – вышли на свободу, сообщил портал TUT.by со ссылкой на адвоката.

© Sputnik / Виктор Толочко
Двух участников встречи с президентом в СИЗО выпустили на свободу

По информации ресурса, что им во вторник была изменена мера пресечения на подписку о невыезде.

Как ранее сообщал Sputnik, в воскресенье 11 октября из СИЗО КГБ вышел директор минского офиса PandaDoc Дмитрий Рабцевич, который принял участие во встрече с президентом Александром Лукашенко, организованной в изоляторе 10 октября.

В настоящее время в СИЗО остается последний из четверых задержанных сотрудников IT-компании – менеджер Виктор Кувшинов.

Дело PandaDoc

В начале сентября 4 сотрудника PandaDoc — главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап — были арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере (107 тысяч белорусских рублей).

11 сентября всем четверым задержанным было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209), хотя ранее речь шла о ч. 4 ст. 210 "Хищение". Сотрудники компании заявили о своей невиновности и категорически отвергли предъявленное обвинение.

Одним из основателей PandaDoc является Микита Микадо, работающий сейчас в США. В августе он записал видеообращение к силовикам с предложением личной помощи всем, кто оказался на грани увольнения во время протестных акций в Беларуси. Был создан спецфонд, собрано более двух миллионов долларов в качестве поддержки уволенных правоохранителей, сотрудников телевидения и бастующих рабочих. Позже данная программа была свернута по решению Микадо.

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Теги: Минск
 
 
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В настоящее время в СИЗО остается последний из четверых задержанных сотрудников IT-компании – менеджер Виктор Кувшинов.
 
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