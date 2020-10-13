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Еще два сотрудника PandaDoc вышли на свободу
14.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 окт – Sputnik. Еще два сотрудника IT-компании PandaDoc – HR Владислав Михолап и главный бухгалтер Юлия Шардыко – вышли на свободу, сообщил портал
© Sputnik / Виктор Толочко
По информации ресурса, что им во вторник была изменена мера пресечения на подписку о невыезде.
Как ранее сообщал Sputnik, в воскресенье 11 октября из СИЗО КГБ
В настоящее время в СИЗО остается последний из четверых задержанных сотрудников IT-компании – менеджер Виктор Кувшинов.
Дело PandaDoc
В начале сентября 4 сотрудника PandaDoc — главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап —
11 сентября всем четверым задержанным было предъявлено обвинение в
Одним из основателей PandaDoc является Микита Микадо, работающий сейчас в США. В августе он записал видеообращение к силовикам с предложением личной помощи всем, кто оказался на грани увольнения во время протестных акций в Беларуси. Был создан спецфонд, собрано более двух миллионов долларов в качестве поддержки уволенных правоохранителей, сотрудников телевидения и бастующих рабочих. Позже данная программа была свернута по решению Микадо.
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В настоящее время в СИЗО остается последний из четверых задержанных сотрудников IT-компании – менеджер Виктор Кувшинов.
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