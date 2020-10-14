Бои в Нагорном Карабахе: что происходит в зоне конфликта

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 окт - Sputnik. Бои на северном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе в минувший вторник были одними из самых тяжелых с момента обострения конфликта в регионе , об этом заявил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Сегодня на северном направлении шли очень тяжелые бои, возможно, одни из самых тяжелых боев этой войны", - написал он в Facebook.

По его словам, азербайджанские войска на этом направлении перешли в наступление с использованием бронетехники после усиленной артподготовки. "Усилиями солдат, резервистов и ополченцев наступление было остановлено", - подчеркнул Ованнисян

Он рассказал, что азербайджанская сторона, не смогла добиться успеха на линии соприкосновения, поэтому пытается провести "информационные операции" и оказать психологическое давление на общество.

"Диверсионные группы быстро проникают в различные населенные пункты, чтобы сфотографироваться у различных строений, а затем представить их как здания администраций", - пояснил Арцрун Ованнисян.

В ночь на вторник представитель Минобороны Армении сообщил, что артиллерийских боев на линии соприкосновения продолжаются. Ранее Армения заявляла, что соблюдает режим гуманитарного прекращения огня, и опровергала заявления об обстреле армянскими силами районов Азербайджана.

Что говорит Азербайджан

Минобороны Азербайджана заявило, что минувшей ночью уничтожило военные цели вооруженных сил Армении, которые были направлены против гражданского населения страны.

"Четырнадцатого октября в районе 1:00 со стороны Армении на стартовой позиции в приграничной зоне с оккупированным Кельбаджарским районом Азербайджана были размещены несколько оперативно-тактических комплексов баллистических ракет. Данные ракетные комплексы были нацелены на гражданское население и инфраструктуру в Гяндже, Мингячевире и других городах Азербайджана", - рассказали в ведомстве.

Азербайджанская армия, в свою очередь, приняла превентивные меры, чтобы "предотвратить ракетный удар".

"В результате приведенные в состояние боевой готовности оперативно-тактические ракетные комплексы были нейтрализованы как легитимная военная цель. Мы заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации лежит на военно-политическом режиме Армении", - подчеркнули в Минобороны Азербайджана.

Карабах формирует отряды ополченцев

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян накануне сообщил, что во всех районах Карабаха создаются отряды ополченцев.

"Сегодня посетил райцентр Аскеран и обсудил с руководством района вопросы участия ополченцев в военных действиях. Глава администрации района заявил о высоком чувстве ответственности народа, сообщив, что работа по формированию добровольческих отрядов ведется должным образом. По примеру Аскерана во всех районах республики идет процесс создания отрядов ополченцев", - написал он в Facebook.

Благодаря этому Армия обороны Карабаха должна в ближайшее время пополнится бойцами с опытом участия в боевых действиях и профессиональными военными. Глава НКР убежден, что это поможет повысить эффективность действий войск на поле боя.

Во вторник парламент непризнанной республики принял поправки в закон "Об обороне": туда ввели понятие "ополчение". В документе описали цели ополчения, его структуру, порядок формирования отрядов, подготовки, а также управления ими в мирное и военное время.

Спасатели Нагорно-Карабахской республики продолжают проводить осмотр Степанакерта после обстрелов. Они обнаружили в городе более 670 неразорвавшихся снарядов.

"На данный момент в городе Степанакерт у нас примерно 670 неразорвавшихся снарядов было обнаружено. У нас есть возможность перевести их за пределы Степанакерта и утилизировать. Эта работа после перемирия продолжится по всей территории нашей республики, потому что обстрелам подвергся не только Степанакерт, но и все районы Арцаха", - заявил глава управления спасательных сил по чрезвычайным ситуациям Мехак Арзуманян.

По его словам, все снаряды, остающиеся на улицах столицы непризнанной республики, "на 90-95% безопасны". Арзуманян отметил, что крупнокалиберные снаряды пока не вывезены из Степанакерта: их только отметили ленточками и обложили мешками, чтобы они не взорвались. Работа в других точках Карабаха пока не ведется, поскольку рядом с ними продолжаются боевые действия.

Призыв Турции и боевики из Сирии

Турция призвала провести четырехсторонние переговоры с участием России, Азербайджана и Армении по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

"Поскольку Россия находится на стороне Армении, а мы, Турция, поддерживаем Азербайджан, давайте встретимся вчетвером, чтобы обсудить решение этих проблем", - заявил в эфире турецкого телевидения представитель президента страны Ибрагим Калын.

По его словам, Минская группа не смогла прийти к решению конфликта на протяжении более 30 лет, поэтому пришло время найти новый механизм.

В то же время, издание Wall Steet Journal утверждает, что сотни связанных с Турцией сирийских боевиков присоединились к боевым действиям в Нагорном Карабахе, еще сотни готовятся к отправке в регион.

СМИ сообщает со ссылкой на сирийца, участвующего в переброске, что боевики отправляются в Карабах с середины сентября группами до 100 человек за раз. Еще один сирийский источник подтвердил, что сотни бойцов уже переброшены, при этом десятки из них вернулись из-за ожесточенности боев и из-за того, что число жертв среди сирийских боевиков растет очень быстро.

Издание сообщает, что многих боевиков привлекают "запредельной" зарплатой до двух тысяч долларов.

Ранее турецкие чиновники заявляли, что Турция организовала в Азербайджане двухнедельные военные учения и поставила азербайджанцам ударные беспилотники.

Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что боевики из Сирии перебрасываются в Нагорный Карабах, и их там использует Турция. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что, по имеющейся информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.

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