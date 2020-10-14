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Пожар в многоэтажке в Гродно: спасателям пришлось эвакуировать жильцов

14.10.2020 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 окт - Sputnik. Спасателям пришлось эвакуировать 18 человек из-за пожара в многоэтажке в Гродно, об этом инциденте сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

МЧС Беларуси
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Пожар в трехкомнатной квартире на шестом этаже девятиэтажки на проспекте Космонавтов случился в ночь на среду. В 2:29 поступило о возгорании сообщили в диспетчерскую службу МЧС, на место ЧП выехали спасатели.

Работникам МЧС пришлось эвакуировать 18 жильцов дома с верхних этажей. Огонь оперативно потушили.

В результате пожара оказалось уничтожено имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Работники МЧС спасли 68-летнего хозяина квартиры, где произошло возгорание, и его 30-летнюю гостью. Женщина с ожогами первой и второй степени степени 2% тела и отравлением продуктами горения госпитализирована.

В данный момент причина пожара устанавливается.

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Хозяина квартиры, где произошло возгорание, и его гостью удалось спасти, женщина попала в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения.
 
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