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Пожар в многоэтажке в Гродно: спасателям пришлось эвакуировать жильцов
14.10.2020 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 окт - Sputnik. Спасателям пришлось эвакуировать 18 человек из-за пожара в многоэтажке в Гродно, об этом инциденте сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
МЧС Беларуси
Пожар в трехкомнатной квартире на шестом этаже девятиэтажки на проспекте Космонавтов случился в ночь на среду. В 2:29 поступило о возгорании сообщили в диспетчерскую службу МЧС, на место ЧП выехали спасатели.
Работникам МЧС пришлось эвакуировать 18 жильцов дома с верхних этажей. Огонь оперативно потушили.
В результате пожара оказалось уничтожено имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Работники МЧС спасли 68-летнего хозяина квартиры, где произошло возгорание, и его 30-летнюю гостью. Женщина с ожогами первой и второй степени степени 2% тела и отравлением продуктами горения госпитализирована.
В данный момент причина пожара устанавливается.
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Хозяина квартиры, где произошло возгорание, и его гостью удалось спасти, женщина попала в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения.
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