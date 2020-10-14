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На железнодорожной станции под Слуцком произошла утечка соляной кислоты

14.10.2020 10:25 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На железнодорожной станции под Слуцком случилось ЧП — из цистерны произошла утечка соляной кислоты, однако аварию удалось ликвидировать. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси


Фото: пресс-служба МЧС Беларуси

Вечером во вторник, 13 октября, была обнаружена утечка соляной кислоты из железнодорожной цистерны возле станции «Некраши» Слуцкого района, недалеко от деревни Малая Слива.

Весь состав отогнали на несколько сотен метров от станции, устранением последствий аварии занимались сотрудники Центра химической и радиационной защиты — течь в цистерне удалось устранить с помощью магнитного бандажа.

Как сообщается, в результате ЧП никто не пострадал, эвакуация также не проводилась, а задержка в движении пассажирских поездов составила менее полутора часов.

 
 
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На железнодорожной станции под Слуцком случилось ЧП - из цистерны произошла утечка соляной кислоты, однако аварию удалось ликвидировать.
 
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