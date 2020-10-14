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Почтальон проигрывала деньги клиентов в интернет-казино

14.10.2020 10:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 окт – Sputnik. Работница почты присваивала деньги клиентов и играла в интернет-казино за их счет, сообщил Следственный комитет Беларуси в официальном Telegram-канале. 

© CC0 / Pixabay / Maklay62
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Девушка работала специалистом в одном из отделений почтовой связи, в период с марта по май 2020 года и похитила денежные переводы на общую сумму более 10 тысяч рублей.

Весной девушка увлеклась игрой в интернет-казино. Чтобы не тратить свою заработную плату, но при этом продолжать играть, она придумала преступную схему. С помощью программы, которая установлена на ее рабочем компьютере, обвиняемая находила невостребованные длительное время денежные переводы. Указанные деньги она либо забирала наличными, либо сразу перечисляла на счет в игре. При этом девушка составляла расписки от имени получателя о выдаче денежного перевода.

Следователи квалифицировали действия 25-летней минчанки по ч.3 ст.211 (присвоение имущества в крупном размере) Уголовного кодекса. К ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Девушка вину признала и раскаялась в содеянном. Ущерб возмещен в полном объеме.

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Теги: Минск
 
 
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Девушка работала специалистом в одном из отделений почтовой связи с марта по май текущего года и похитила денежные переводы на крупную сумму.
 
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