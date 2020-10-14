В Ляховичском районе грибник заблудился и две ночи бродил по лесу

Источник материала: Tut.by

13 октября в лесу возле деревни Новоселки Ляховичского района спасатели нашли пропавшего без вести грибника, сообщает МЧС .





11 октября, около 7.00, мужчина ушел в лес за грибами и заблудился. Дозвониться до него родственники не смогли. Два дня спустя к поискам подключились спасатели.

Грибника нашли в 5 километрах от деревни.

С ним все в порядке.