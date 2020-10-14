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В Ляховичском районе грибник заблудился и две ночи бродил по лесу

14.10.2020 13:13 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

13 октября в лесу возле деревни Новоселки Ляховичского района спасатели нашли пропавшего без вести грибника, сообщает МЧС.


11 октября, около 7.00, мужчина ушел в лес за грибами и заблудился. Дозвониться до него родственники не смогли. Два дня спустя к поискам подключились спасатели.

Грибника нашли в 5 километрах от деревни.

С ним все в порядке.

 
 
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