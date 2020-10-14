|
В Ляховичском районе грибник заблудился и две ночи бродил по лесу
Источник материала: Tut.by
13 октября в лесу возле деревни Новоселки Ляховичского района спасатели нашли пропавшего без вести грибника, сообщает
11 октября, около 7.00, мужчина ушел в лес за грибами и заблудился. Дозвониться до него родственники не смогли. Два дня спустя к поискам подключились спасатели.
Грибника нашли в 5 километрах от деревни.
С ним все в порядке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его нашли в 5 км от деревни.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)