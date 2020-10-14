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Общежитие горело в Минске – спасатели эвакуировали 30 человек

14.10.2020 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 окт – Sputnik. Тридцать человек были эвакуированы из горевшего общежития в Минске, сообщили в МЧС Беларуси.

© Photo : МЧС РБ
Пожар в многоэтажке в Гродно: спасателям пришлось эвакуировать жильцов

Инцидент произошел днем в среду, 14 октября,  в общежитии, расположенном по улице Солтыса. Спасателям поступило сообщение о загорании в комнате на втором этаже девятиэтажного здания.

По прибытии к месту происшествия было установлено, что загорелось имущество на площади 12 "квадратов".

"Работниками МЧС спасен наниматель комнаты, мужчина 1960 г.р. Пострадавшего госпитализировали с диагнозом: термоингаляционная травма, термический ожог 1-2 степеней лица, шеи, кистей, предплечий, плеч (20%)", - проинформировали в МЧС.

Совместно с администрацией из здания спасатели эвакуировали 30 человек.

Эксперты устанавливают причины пожара.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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ЧП произошло днем в среду в общежитии, расположенном по улице Солтыса в Минске; причины пожара устанавливаются.
 
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