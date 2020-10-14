|
Общежитие горело в Минске – спасатели эвакуировали 30 человек
14.10.2020 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 окт – Sputnik. Тридцать человек были эвакуированы из горевшего общежития в Минске, сообщили в МЧС Беларуси.
© Photo : МЧС РБ
Пожар в многоэтажке в Гродно: спасателям пришлось эвакуировать жильцов
Инцидент произошел днем в среду, 14 октября, в общежитии, расположенном по улице Солтыса. Спасателям поступило сообщение о загорании в комнате на втором этаже девятиэтажного здания.
По прибытии к месту происшествия было установлено, что загорелось имущество на площади 12 "квадратов".
"Работниками МЧС спасен наниматель комнаты, мужчина 1960 г.р. Пострадавшего госпитализировали с диагнозом: термоингаляционная травма, термический ожог 1-2 степеней лица, шеи, кистей, предплечий, плеч (20%)", - проинформировали в МЧС.
Совместно с администрацией из здания спасатели эвакуировали 30 человек.
Эксперты устанавливают причины пожара.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЧП произошло днем в среду в общежитии, расположенном по улице Солтыса в Минске; причины пожара устанавливаются.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)