Общежитие горело в Минске – спасатели эвакуировали 30 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 окт – Sputnik. Тридцать человек были эвакуированы из горевшего общежития в Минске, сообщили в МЧС Беларуси.

Инцидент произошел днем в среду, 14 октября, в общежитии, расположенном по улице Солтыса. Спасателям поступило сообщение о загорании в комнате на втором этаже девятиэтажного здания.

По прибытии к месту происшествия было установлено, что загорелось имущество на площади 12 "квадратов".

"Работниками МЧС спасен наниматель комнаты, мужчина 1960 г.р. Пострадавшего госпитализировали с диагнозом: термоингаляционная травма, термический ожог 1-2 степеней лица, шеи, кистей, предплечий, плеч (20%)", - проинформировали в МЧС.

Совместно с администрацией из здания спасатели эвакуировали 30 человек.

Эксперты устанавливают причины пожара.