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Топливное пятно площадью 5 тысяч "квадратов" появилось на Волге

14.10.2020 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 окт – Sputnik. Масляное пятно площадью пять тысяч квадратных метров появилось на реке Волга в Кимрском районе Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

© Sputnik / Александр Пирагис
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"На акватории реки Волга в районе порта Кимры и населенного пункта Абрамово обнаружена маслянистая пленка нефтепродуктов размером 50 на 100 метров", - сказал представитель экстренных служб региона. 

Он добавил, что угрозы жизнедеятельности населения нет. Сейчас специалисты проводят работы по абсорбированию и установке боновых заграждений.

Следственный комитет подтвердил факт инцидента. "Организована доследственная проверка в связи с обнаружением масляного топливного пятна в акватории Волги в Кимрском районе Тверской области", - сказала старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Она добавила, что на месте инцидента проводятся работы по локализации и сбору загрязняющих веществ.

Предварительно, утечка топлива могла произойти с проходящего судна.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи проводят проверку по факту загрязнения реки; вероятно, масляное пятно могло образоваться в результате прохода судна.
 
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