Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 окт – Sputnik. Масляное пятно площадью пять тысяч квадратных метров появилось на реке Волга в Кимрском районе Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

"На акватории реки Волга в районе порта Кимры и населенного пункта Абрамово обнаружена маслянистая пленка нефтепродуктов размером 50 на 100 метров", - сказал представитель экстренных служб региона.

Он добавил, что угрозы жизнедеятельности населения нет. Сейчас специалисты проводят работы по абсорбированию и установке боновых заграждений.

Следственный комитет подтвердил факт инцидента. "Организована доследственная проверка в связи с обнаружением масляного топливного пятна в акватории Волги в Кимрском районе Тверской области", - сказала старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Она добавила, что на месте инцидента проводятся работы по локализации и сбору загрязняющих веществ.

Предварительно, утечка топлива могла произойти с проходящего судна.