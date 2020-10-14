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Топливное пятно площадью 5 тысяч "квадратов" появилось на Волге
14.10.2020 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 окт – Sputnik. Масляное пятно площадью пять тысяч квадратных метров появилось на реке Волга в Кимрском районе Тверской области, сообщил
© Sputnik / Александр Пирагис
"На акватории реки Волга в районе порта Кимры и населенного пункта Абрамово обнаружена маслянистая пленка нефтепродуктов размером 50 на 100 метров", - сказал представитель экстренных служб региона.
Он добавил, что угрозы жизнедеятельности населения нет. Сейчас специалисты проводят работы по абсорбированию и установке боновых заграждений.
Следственный комитет подтвердил факт инцидента. "Организована доследственная проверка в связи с обнаружением масляного топливного пятна в акватории Волги в Кимрском районе Тверской области", - сказала старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Она добавила, что на месте инцидента проводятся работы по локализации и сбору загрязняющих веществ.
Предварительно, утечка топлива могла произойти с проходящего судна.
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Следователи проводят проверку по факту загрязнения реки; вероятно, масляное пятно могло образоваться в результате прохода судна.
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