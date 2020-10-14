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Ночные выстрелы на акции протеста в Минске: в МВД объяснили, что это было

15.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 окт – Sputnik. Информация, распространяемая Telegram-каналами о применении огнестрельного оружия в отношении участника акции протеста, некорректна, заявила Sputnik официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

© REUTERS / TUT.BY
Лукашенко рассказал, кто ходит на протестные акции в Минске

Накануне в сети появилось запись из автомобильного видеорегистратора, автор утверждает, что сотрудники милиции открыли огонь по убегающему несовершеннолетнему студенту БНТУ.  

"Были произведены два предупредительных выстрела холостыми патронами вверх", - опровергла информацию Чемоданова.

Представитель ведомства добавила, что это было сделано для подавления сопротивления протестующих.

Собравшиеся во вторник вечером группы молодых агрессивно настроенных людей блокировали дороги в районе улицы Сурганова, они планировали воспрепятствовать движению и милицейскому транспорту, объяснила Чемоданова. По ее словам, из этого района в милицию поступали сообщения от жителей домов о принятии мер в отношении протестующих, которые перекрывали проезжую часть. В момент, когда молодежь начала разбегаться от правоохранителей, милиционеры применили оружие, добавила собеседница агентства.

"Задержаны более 10 человек, которые как раз-таки создавали небезопасные условия на дороге, их сотрудники милиции доставили в РУВД для разбирательств. Однако некоторые успели убежать от правоохранителей. Работа по установлению их личности продолжается. К слову, убегающий на видео молодой человек не был задержан", - резюмировала Чемоданова.

Вечером 13 октября по всей стране прошли несанкционированные акции протеста, самые крупные из них – в Минске. В столице в нескольких местах митингующие блокировали движение на дорогах и МКАД.

Протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко (он набрал 80,1% голосов). Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные – в выходные дни.

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Теги: Минск
 
 
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В Telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, что в столице милиционеры открыли огонь из пистолета по участнику протестной акции.
 
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