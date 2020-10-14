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В Минске 70-летний педофил развращал мальчиков на детской площадке

15.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 окт ― Sputnik. О том, что на детской площадке в Минске к мальчикам пристает пожилой мужчина, сообщил в милицию отец пострадавшего ребенка. В середине сентября он обратился с заявлением в Первомайский РУВД. Во время проверки сотрудники выяснили, что летом одну из детских площадок в столице регулярно посещал минчанин 1950 г.р. 

© Pixabay
В Витебске задержан 20-летний педофил

"С июня по сентябрь текущего года пенсионер не менее семи раз приезжал на детскую площадку. Выжидая момент, он подходил к маленьким мальчикам и предлагал прокатиться на велосипеде или помочь сделать самодельный лук, после чего уводил их в кусты, где совершал действия сексуального характера", – говорится в Telegram-канале МВД.

Жертвами педофила по предварительной информации стали не менее пяти мальчиков. Самый старший из них 2010 года рождения, самый младший – 2015. Сейчас с ними работают специалисты, их состояние опасений не вызывает.

Материалы проверки переданы в Первомайский РОСК для дачи правовой оценки, возбуждено уголовное дело. С учетом того, что мужчина уже был судим за аналогичные преступления, ему грозит до 13 лет лишения свободы.

В милиции призывают родителей быть внимательными и смотреть за своими детьми, где и с кем они общаются, в том числе и в интернете.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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От действий минчанина пострадали как минимум пять детей, самый младший из них 2015 года рождения.
 
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