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Протестующего шахтера "Беларуськалия" подняли из шахты на поверхность

15.10.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт – Sputnik. Одиночная акция шахтера не повлияла на производственный процесс, рассказал Sputnik помощник генерального директора предприятия Вадим Шумак.

© Sputnik Виктор Драчев
На "Беларуськалии" за участие в митинге задержаны 22 человека

Мастер-взрывник Александр Курбан утром в четверг, 15 октября, в одной из шахт "Беларуськалия" после ночной смены отказался выходить на поверхность и приковал себя цепью, пояснил он.

"Всю ситуацию еще предстоит выяснить. Предприятие работает в штатном режиме", - добавил собеседник.

Председатель независимого профсоюза "Беларуськалия" Юрий Захаров сообщил Sputnik, что в четверг около 9 утра руководство рудника спустилось в шахту, и работника доставили на поверхность.

"Как мне известно, его передали медикам и повезли в медпункт на обследование", - констатировал Захаров.

В четверг шахтер Александр Курбан передал свое письмо гендиректору "Беларуськалия" Ивану Головатому, в котором заявил, что с сегодняшнего дня присоединяется к стачке, и выдвинул ряд политических и экономических требований. Среди них – восстановление на работе уволенных сотрудников, участвовавших в забастовке, снижение давления на независимый профсоюз, увеличение зарплаты, обеспечение рабочим исправным инструментом.

Не первый случай

Это не первый подобный случай на "Беларуськалии". В сентябре забастовку в шахте объявляли Юрий Корзун и Олег Куделка. Первый приковал себя наручниками к горнодобывающему оборудованию в забое, второй отказался выходить на поверхность.

Стачечный комитет ОАО "Беларуськалий" заявил о бессрочной забастовке в знак протеста против решения Минского областного суда, который 11 сентября признал незаконной стачку, объявленную на предприятии 17 августа. Тогда рабочие требовали признать недействительными прошедшие 9 августа президентские выборы. Их действия привели к частичной остановке "Беларуськалия", однако с 19 августа работы были возобновлены. 21 сентября возле предприятия прошло несанкционированное массовое мероприятие, были задержаны 22 человека. В данный момент за участие в акциях отбывает наказание административный сопредседатель стачечного комитета ОАО "Беларуськалий" Анатолий Бокун.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее на предприятии были подобные инциденты с двумя шахтерами, которые также отказывались выходить на поверхность в знак протеста против происходящего в стране.
 
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