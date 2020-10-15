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Гражданина Украины принудительно выслали из Беларуси после митинга

15.10.2020 12:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт – Sputnik. Гражданина Украины принудительно выслали из Беларуси после его участия в несанкционированном мероприятии, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Заместитель прокурора г. Гомеля (…) санкционировал задержание 34-летнего гражданина Украины Ж. с целью его высылки в принудительном порядке из страны в интересах защиты общественного порядка", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в четверг.

Сообщается, что мужчина прибыл в Беларусь в 2014 году, в дальнейшем получил вид на жительство иностранного гражданина и свидетельство о предоставлении дополнительной защиты в республике.

В августе суд Центрального района Гомеля наложил на украинца взыскание за нарушение порядка проведения массовых мероприятий и неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.

"В соответствии с ч.1 ст.65 Закона иностранец может быть выслан из Республики Беларусь в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Республики Беларусь и других лиц, а также после освобождения из арестного дома или исправительного учреждения, если он не может быть подвергнут депортации", - сообщает Генпрокуратура. 

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При изложенных обстоятельствах ОВД администрации Советского района Гомеля принял решение о высылке Ж. из Республики Беларусь в принудительном порядке в интересах защиты общественного порядка с установлением запрета на въезд сроком на 3 года и аннулированием разрешения на постоянное проживание в стране, говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что мужчина на момент высылки нигде не работал, жил в общежитии с женой и ребенком, которые являются гражданами Украины. Его мать и две сестры постоянно проживали в Донецкой области. Также в прокуратуре заявили, что мужчина был нарушителем ПДД.

"С 2016 года семь раз привлекался к административной ответственности за несоблюдение правил дорожного движения. Однако должных выводов для себя он не сделал и вновь нарушил законодательство страны пребывания", - сказали в Генпрокуратуре.

Сообщается, что решение о высылке украинец не обжаловал. После его вступления в силу он был выдворен за пределы Беларуси.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Украинца судили в августе за нарушение порядка проведения массовых мероприятий и неповиновение требованию должностного лица.
 
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