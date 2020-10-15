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Задержан минчанин, подозреваемый в разбойном нападении на пункт обмена валют
15.10.2020 12:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 окт – Sputnik. Житель столицы, подозреваемый в разбойном нападении на пункт обмена валют во Фрунзенском районе Минска, задержан сотрудниками милиции, сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета Беларуси.
Там уточнили, что подозреваемый - 30-летний ранее не судимый минчанин. Его личность установить специалисты смогли, используя биологический материал, который был обнаружен на предметах, изъятых в ходе осмотра места происшествия – он совпал по учету данных ДНК в Госкомитете судебных экспертиз.
С участием подозреваемого планируется провести ряд следственных действий.
Напомним, что
Девушке удалось нажать тревожную кнопку, после чего злоумышленник отказался от своей затеи и окинул место происшествия.
По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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Установить личность мужчины удалось благодаря использованию технологий по анализу обнаруженного на месте биологического материала.
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