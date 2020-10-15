Задержан минчанин, подозреваемый в разбойном нападении на пункт обмена валют

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт – Sputnik. Житель столицы, подозреваемый в разбойном нападении на пункт обмена валют во Фрунзенском районе Минска, задержан сотрудниками милиции, сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета Беларуси.

Там уточнили, что подозреваемый - 30-летний ранее не судимый минчанин. Его личность установить специалисты смогли, используя биологический материал, который был обнаружен на предметах, изъятых в ходе осмотра места происшествия – он совпал по учету данных ДНК в Госкомитете судебных экспертиз.

С участием подозреваемого планируется провести ряд следственных действий.

Напомним, что нападение было совершено 24 сентября во Фрунзенском районе столицы. По данным следователей, мужчина возле одного из пунктов обмена валют дождался, когда кассир выйдет на перерыв, после чего подошел к ней и потребовал все деньги из кассы. При этом он угрожал сотруднице банка предметом, похожим на взрывное устройство.

Девушке удалось нажать тревожную кнопку, после чего злоумышленник отказался от своей затеи и окинул место происшествия.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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