Генпрокурор: с 9 августа возбуждено более 400 уголовных дел

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт – Sputnik. Более 400 уголовных дел возбуждено в Беларуси после президентских выборов за нарушение общественного порядка, заявил генеральный прокурор Андрей Швед.

После выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко (80,1% голосов), в республике не утихают акции протеста. По официальным данным, в первые дни были задержаны почти семь тысяч человек. В ходе беспорядков пострадали сотни человек, из них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. В ходе массовых несанкционированных акций, которые проходят в основном в выходные дни, милиция продолжает задерживать десятки человек.

"В Беларуси за нарушение общественного порядка с 9 августа возбуждено более 400 уголовных дел", - приводит слова Шведа госагентство БелТА.

При этом, по данным генпрокурора, многие дела уже на стадии завершения предварительного расследования. Виновные лица предстанут перед судом, заявил Швед.

Заявления на силовиков

Генпрокурор добавил, что заявления граждан, пострадавших от действий силовиков, обязательно будут рассмотрены в установленном порядке.

"Что касается других заявлений граждан (о противоправных действиях силовиков - Sputnik), то у нас правовое государство. Нет ни одного факта, чтобы заявление-сообщение гражданина о совершении в отношении него противоправных действий не было зарегистрировано и не рассматривалось в установленном порядке", - уточнил Швед.

По его словам, "всему свое время". "Есть процессуальные сроки, будут приняты законные решения по каждому сообщению", - уточнил он.

Швед подчеркнул, что нужно беспристрастно и честно обеспечивать выполнение законов всеми. По его словам, обязанность прокурора – обеспечить выполнение законодательства.

"Чтобы выполнять эту функцию, нужно быть не только хорошим специалистом, но и понимать и ставить во главу угла интересы людей, находить варианты решения этих вопросов, компромиссное урегулирование проблем, чтобы в обществе были стабильность и благополучие", - отметил Швед.

Максимальное наказание

Обстановка в стране, по словам Шведа, контролируемая, но вместе с тем прокуроры отмечают некоторые тенденции, требующие вмешательства надзорного ведомства.

Глава ведомства обратил внимание на радикализацию протестных настроений. Это сильно беспокоит, сказал Швед.

"Совместно с правоохранительными органами принимаются самые решительные меры, чтобы пресекать любые попытки радикальных действий со стороны граждан и других лиц", - добавил он.

В качестве примера, он привел участившиеся факты блокирования дорог. Прокуроры ориентированы, по его словам, "максимально повысить оперативность задержания таких людей, в каждом случае немедленно возбуждать уголовные дела и решать вопрос о заключении нарушителя под стражу".

Эти лица должны понимать, что будет необратимость закона: если первый раз не задержали, то это не значит, что в последующем ты не будешь привлечен к ответственности", - добавил генпрокурор и подчеркнул, что по этим и другим делам о нарушении общественного порядка будут просить суд назначать максимальные меры наказания