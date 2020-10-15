Скончался народный артист Беларуси, композитор Валерий Иванов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт – Sputnik. Народный артист Беларуси Валерий Иванов умер от инсульта в 5-й Городской клинической больнице, сообщил в четверг Белорусский союз композиторов.

Композитору было 72 года. Он был автором песен для многих белорусских артистов, включая Анжелику Агурбаш и ансамбль "Сябры".

Валерий Иванов родился 4 января 1948 года в Глуске Могилевской области. Окончил Белорусскую государственную консерваторию. Имел звания Заслуженного деятеля искусств Белорусской ССР, Народного артиста Беларуси. Его перу принадлежат песни "Гуляць дык гуляць", "Пахне чабор", "Раз ды разок…", "Аве, Мария", "Алена", "Заранка", "Тапаліны звон", "Ты да я, да мы с тобой" и другие на стихи белорусских поэтов. Автор симфонических и вокально-симфонических произведений, музыки к спектаклям и кинофильмам.

Слова сочувствия семье композитора выразил худрук ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко.

"Сегодня ушел в мир иной Народный артист Беларуси, выдающийся композитор Иванов Валерий Кириллович... Вечная светлая память, друг... Соболезнование родным и близким... Скорбим", - написал он на своей странице в Facebook.

О дате и месте захоронения Валерия Иванова будет сообщено дополнительно.

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