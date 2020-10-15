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Адвокат Бабарико и Колесниковой лишился лицензии

15.10.2020 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт – Sputnik. Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности лишила лицензии адвоката Александра Пыльченко, клиентами которого являются экс-банкир Виктор Бабарико и член оппозиционного Координационного совета Мария Колесникова, сообщило Министерство юстиции Беларуси.

© AFP 2020 / SERGEI GAPON
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"Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Пыльченко А.В. допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к "блокированию и разоружению воинских подразделений", – заявили в ведомстве.

Там также сообщили, что слова адвоката вводили общественность в заблуждение относительно полномочий госорганов и не согласовались с процессуальными нормами.

В Минюсте уточнили, что комиссия пришла к выводу: действия Пыльченко дискредитируют звание адвоката, поэтому действие его лицензии прекращено.

Кроме того, лицензии лишилась адвокат Брестской областной коллегии Юлия Леванчук, клиентом которой был задержанный на днях владелец минского цветочного магазина. Она, по данным Минюста, в переписке со следователем угрожала ему.

В настоящее время экс-банкир Виктор Бабарико находится под арестом – он является фигурантом дела о финансовых махинациях – уклонении от уплаты налогов и легитимизации полученных преступным путем средств. Колесникова также сейчас под стражей – ее обвиняют в призывах к захвату власти по факту создания Координационного совета.

 
Теги: Минск
 
 
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Действия Пыльченко посчитали дискредитирующими звание адвоката, поэтому действие его лицензии прекращено.
 
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