МВД: гражданин России проигнорировал запрет суда и снова сел за руль

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт – Sputnik. Уголовное дело завели следователи в отношении гражданина России, который временно проживает в Минском районе. Он подозревается в неисполнении приговора суда. Речь о запрете заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Все началось в августе 2018 года, когда подозреваемый сбил пешехода на дороге "Ельница-Королищевичи-Новый Двор". Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, суд признал водителя виновным в нарушении ПДД и приговорил его к полутора годам лишения свободы. Также россиянин лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта, сроком на пять лет.

"Тем не менее, в сентябре 2020 года, игнорируя приговор суда, мужчина сел за руль автомобиля. Его остановили и задержали сотрудники ГАИ на автодороге "Новый Двор–Михановичи–Пятевщина", – говорится в сообщении МВД в Telegram-канале.

Если вина россиянина будет доказана, ему грозит штраф либо арест.

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