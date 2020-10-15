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МВД: гражданин России проигнорировал запрет суда и снова сел за руль
15.10.2020 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 окт – Sputnik. Уголовное дело завели следователи в отношении гражданина России, который временно проживает в Минском районе. Он подозревается в неисполнении приговора суда. Речь о запрете заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
© Photo : ГАИ Гомеля
Все началось в августе 2018 года, когда подозреваемый сбил пешехода на дороге "Ельница-Королищевичи-Новый Двор". Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, суд признал водителя виновным в нарушении ПДД и приговорил его к полутора годам лишения свободы. Также россиянин лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта, сроком на пять лет.
"Тем не менее, в сентябре 2020 года, игнорируя приговор суда, мужчина сел за руль автомобиля. Его остановили и задержали сотрудники ГАИ на автодороге "Новый Двор–Михановичи–Пятевщина", – говорится в сообщении МВД в Telegram-канале.
Если вина россиянина будет доказана, ему грозит штраф либо арест.
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Два года назад 28-летнего россиянина уже судили за ДТП с участием пешехода, теперь ему грозит крупный штраф ли арест.
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