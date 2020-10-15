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Байкер насмерть сбил женщину-пешехода в Гомеле
15.10.2020 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 окт – Sputnik. Женщина-пешеход погибла в Гомеле в результате наезда мотоцикла, сообщили в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.
© Photo : ГАИ Витебска
Авария произошла накануне около 20:05 на Речицком проспекте областного центра.
"Водитель, управляя мотоциклом Suzuki, совершил наезд на необозначенную световозвращающими элементами 68-летнюю женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте", – сказали в ГАИ.
От полученных травм гражданка скончалась на месте.
Мужчина, который был за рулем Suzuki, доставлен в Гомельскую областную клиническую больницу. Его 19-летнюю пассажирку после оказания медицинской помощи отпустили домой.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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Мужчина, который был за рулем мотоцикла Suzuki, доставлен в Гомельскую областную клиническую больницу.
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