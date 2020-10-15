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Байкер насмерть сбил женщину-пешехода в Гомеле

15.10.2020 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт – Sputnik. Женщина-пешеход погибла в Гомеле в результате наезда мотоцикла, сообщили в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.

© Photo : ГАИ Витебска
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Авария произошла накануне около 20:05 на Речицком проспекте областного центра.

"Водитель, управляя мотоциклом Suzuki, совершил наезд на необозначенную световозвращающими элементами 68-летнюю женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте", – сказали в ГАИ.

От полученных травм гражданка скончалась на месте.

Мужчина, который был за рулем Suzuki, доставлен в Гомельскую областную клиническую больницу. Его 19-летнюю пассажирку после оказания медицинской помощи отпустили домой.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Мужчина, который был за рулем мотоцикла Suzuki, доставлен в Гомельскую областную клиническую больницу.
 
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