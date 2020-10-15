Байкер насмерть сбил женщину-пешехода в Гомеле

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт – Sputnik. Женщина-пешеход погибла в Гомеле в результате наезда мотоцикла, сообщили в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.

Авария произошла накануне около 20:05 на Речицком проспекте областного центра.

"Водитель, управляя мотоциклом Suzuki, совершил наезд на необозначенную световозвращающими элементами 68-летнюю женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте", – сказали в ГАИ.

От полученных травм гражданка скончалась на месте.

Мужчина, который был за рулем Suzuki, доставлен в Гомельскую областную клиническую больницу. Его 19-летнюю пассажирку после оказания медицинской помощи отпустили домой.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.