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Трагедия на улице Грибоедова в Минске: следователи закрыли дело

15.10.2020 18:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт – Sputnik. Уголовное дело, возбужденное по факту убийства 8-месячной девочки в Минске, закрыто, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

© Sputnik
СК рассказал подробности трагедии на минской улице Грибоедова

Трагедия в Центральном районе белорусской столицы разыгралась 30 июня: возле подъезда одного из домов были обнаружены тела 33-летнего минчанина и его маленькой дочки. По данным СК, мужчина перед произошедшим собрал личные вещи бывшей сожительницы, отнес их в ванную комнату и поджег. После этого он отправился на балкон 24-го этажа, сбросил оттуда, животное и дочь, а затем прыгнул сам.

"Согласно полученному заключению судебно-медицинской экспертизы в момент произошедшего мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", – сказали в СК.

Там также уточнили, что перед произошедшим минчанин "испытывал выраженное эмоциональное напряжение, обусловленное внутриличностным конфликтом".

По информации комитета, возбужденное по факту дело (ч. 2 ст. 139 (убийство заведомо малолетнего) Уголовного кодекса) прекращено в связи со смертью мужчины.

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Теги: Минск
 
 
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Экспертиза показала, что минчанин, который сбросил с балкона собаку и дочь, в тот день был нетрезв.
 
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