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Трагедия на улице Грибоедова в Минске: следователи закрыли дело
15.10.2020 18:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 окт – Sputnik. Уголовное дело, возбужденное по факту убийства 8-месячной девочки в Минске, закрыто, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Трагедия в Центральном районе белорусской столицы разыгралась 30 июня: возле подъезда одного из домов были
"Согласно полученному заключению судебно-медицинской экспертизы в момент произошедшего мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", – сказали в СК.
Там также уточнили, что перед произошедшим минчанин "испытывал выраженное эмоциональное напряжение, обусловленное внутриличностным конфликтом".
По информации комитета, возбужденное по факту дело (ч. 2 ст. 139 (убийство заведомо малолетнего) Уголовного кодекса) прекращено в связи со смертью мужчины.
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Экспертиза показала, что минчанин, который сбросил с балкона собаку и дочь, в тот день был нетрезв.
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