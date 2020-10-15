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Летающего мужчину заметили в аэропорту Лос-Анджелеса на высоте 1,8 км
16.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 окт – Sputnik. Неизвестного мужчину с реактивным ранцем заметил в аэропорту Лос-Анджелеса экипаж самолета China Airlines на высоте около 1,8 километра, сообщил канал CNN.
© Sputnik / Игорь Руссак
Ранее "летуна" уже видели в воздушной гавани – в начале сентября пилот American Airlines проинформировал диспетчера, что во время захода на посадку мимо лайнера на высоте 900 метров пролетел мужчина с реактивным ранцем.
"Члены экипажа China Airlines сообщили, что видели кого-то в реактивном ранце на высоте около 6000 футов (1,8 тысячи метров) примерно в семи милях к северо-западу от международного аэропорта Лос-Анджелеса", – сообщил канал.
О произошедшем уже уведомлены местные правоохранительные органы
В настоящее время по факту начато расследование, которым занимаются Федеральное управление гражданской авиации США и ФБР.
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В настоящее время по факту начато расследование, которым занимаются Федеральное управление гражданской авиации США и ФБР.
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