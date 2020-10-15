Летающего мужчину заметили в аэропорту Лос-Анджелеса на высоте 1,8 км

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт – Sputnik. Неизвестного мужчину с реактивным ранцем заметил в аэропорту Лос-Анджелеса экипаж самолета China Airlines на высоте около 1,8 километра, сообщил канал CNN.

Ранее "летуна" уже видели в воздушной гавани – в начале сентября пилот American Airlines проинформировал диспетчера, что во время захода на посадку мимо лайнера на высоте 900 метров пролетел мужчина с реактивным ранцем.

"Члены экипажа China Airlines сообщили, что видели кого-то в реактивном ранце на высоте около 6000 футов (1,8 тысячи метров) примерно в семи милях к северо-западу от международного аэропорта Лос-Анджелеса", – сообщил канал.

О произошедшем уже уведомлены местные правоохранительные органы

В настоящее время по факту начато расследование, которым занимаются Федеральное управление гражданской авиации США и ФБР.