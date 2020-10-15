Начальник ГУВД Минска: костяк протестующих составляет молодежь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт – Sputnik. Большую часть демонстрантов в Беларуси, выходящих на протестные акции, составляют молодые люди, заявил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков в четверг в эфире телеканала ОНТ.

"Проанализировав тех людей, которые задерживались ранее за нарушение общественного порядка, за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, 60% составляют люди от 18 до 30 лет", – сказал Кубраков.

Начальник ГУВД заявил, что этими людьми, как правило, являются участники анархистского движения, футбольные фанаты.

Также, по словам Кубракова, среди задержанных встречаются ранее судимые граждане. По его информации, они привлекались за разные нарушения, начиная от уклонения от службы в армии и заканчивая причинением тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека.

"Если говорить об общем количестве задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, то процент судимых где-то будет 15. Если говорить о той группе людей, которые провоцируют и совершают преступления, то 50–60%", – отметил он.

ОМОН и народ

Начальник ГУВД выказался о работе сотрудников ОМОН. По его мнению, появление на улицах силовиков "вселяет уверенность у граждан в безопасности".

"Как и тогда, так и сейчас, присутствие на улицах сотрудников ОМОН у законопослушных граждан вызывает уверенность в безопасности, а у правонарушителей, наоборот, это вызывает определенный страх", – заявил он.

Кубраков рассказал, что в последнее время происходит давление на сотрудников ОМОН посредством соцсетей. По его мнению, это говорит о том, что они действительно выполняют свою задачу качественно.

"Я хочу сказать, что те события, которые произошли и происходят, они наоборот, сплотили данное подразделение и всегда, где бы ни были сотрудники ОМОН, они выполняют свою задачу до конца. Поэтому сказать, что что-то происходит... Это лишь попытка определенной группы людей воздействовать на данное подразделение, потому что сломать его просто невозможно", – сказал глава ГУВД.

Пострадавшие сотрудники милиции

По словам Кубракова, во время протестов в Минске травмы получили 45 сотрудников милиции.

"Если говорить о телесных повреждениях, то таких сотрудников у нас 45. Если о пострадавших в целом, которые признаны потерпевшими по уголовным делам, то 152 человека", – сказал он.

Кубраков перечислил телесные повреждения, которые получали правоохранители, – это ушибы, переломы, сотрясения головного мозга.

Массовые акции протеста в Беларуси начались 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками с применением спецсредств. По официальным данным, за первые дни около семи тысяч человек были задержаны, сотни пострадали. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

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