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Видеофакт: действующие лесные пожары в Колорадо стали крупнейшими в истории

16.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Пожар на Пике Камерона стал самым крупным в истории Колорадо. По площади распространения он превзошел все предыдущие огненные стихии в этом регионе. Кадры с беспилотника запечатлели стену дыма, заполнившую небо над Лавландом. 

YouTube / Sputnik Беларусь
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Причина пожара, который вспыхнул еще 13 августа в национальных лесах Арапахо и Рузвельт возле Камеронского перевала и озера Чемберс, до сих пор не установлена.

В последние дни быстрому распространению огня способствуют сильные ветры, это уже вынудило власти эвакуировать жителей близлежащих районов. Огонь повредил или разрушил 95 зданий, в том числе 33 жилых дома.

Напомним, площадь лесных пожаров в Калифорнии в текущем году уже побила рекорд 2018 года, когда огонь охватил почти 800 тысяч гектаров. Соперник Трампа на грядущих президентских выборах Джо Байден уже обвинил действующего главу государства в отрицании очевидных фактов изменения климата на фоне лесных пожаров и предложил вернуться в Парижское соглашение по климату, из которого страна вышла  в 2017 году.

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Огненная стихия в штате превзошла предыдущие пожары и отмечена как самая крупная в истории. Смотрите на видео, как стена дыма заполонила небо.
 
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