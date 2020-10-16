Видеофакт: действующие лесные пожары в Колорадо стали крупнейшими в истории

Источник материала: Sputnik Беларусь

Пожар на Пике Камерона стал самым крупным в истории Колорадо. По площади распространения он превзошел все предыдущие огненные стихии в этом регионе. Кадры с беспилотника запечатлели стену дыма, заполнившую небо над Лавландом.

Причина пожара, который вспыхнул еще 13 августа в национальных лесах Арапахо и Рузвельт возле Камеронского перевала и озера Чемберс, до сих пор не установлена.

В последние дни быстрому распространению огня способствуют сильные ветры, это уже вынудило власти эвакуировать жителей близлежащих районов. Огонь повредил или разрушил 95 зданий, в том числе 33 жилых дома.

Напомним, площадь лесных пожаров в Калифорнии в текущем году уже побила рекорд 2018 года, когда огонь охватил почти 800 тысяч гектаров. Соперник Трампа на грядущих президентских выборах Джо Байден уже обвинил действующего главу государства в отрицании очевидных фактов изменения климата на фоне лесных пожаров и предложил вернуться в Парижское соглашение по климату, из которого страна вышла в 2017 году.

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