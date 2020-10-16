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Срок до 5 лет: в МВД РФ уточнили статью, по которой разыскивают Тихановскую
16.10.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 окт - Sputnik. Светлана Тихановская объявлена в розыск по части 3 статьи 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь, об этом сообщило агентство
Экс-кандидат в президенты республики попала в межгосударственный розыск в России в начале октября. Под данным базы МВД РФ, она обвинялась по стать 361 УК (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). При этом уголовное дело в России против нее не возбуждалось - в розыск она попала в соответствии с договорами о помощи между двумя странами.
Часть статьи и другие подробности ситуации правоохранительные органы Беларуси тогда не раскрыли.
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Экс-кандидат в президенты Беларуси была объявлена в розыск на территории России в начале октября, однако статья УК не была известна.
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