Срок до 5 лет: в МВД РФ уточнили статью, по которой разыскивают Тихановскую

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт - Sputnik. Светлана Тихановская объявлена в розыск по части 3 статьи 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь, об этом сообщило агентство РИА Новости .

Экс-кандидат в президенты республики попала в межгосударственный розыск в России в начале октября. Под данным базы МВД РФ, она обвинялась по стать 361 УК (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). При этом уголовное дело в России против нее не возбуждалось - в розыск она попала в соответствии с договорами о помощи между двумя странами.

Часть статьи и другие подробности ситуации правоохранительные органы Беларуси тогда не раскрыли.

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