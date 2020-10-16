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Смертельное ДТП в Гомеле: пешеход погиб под колесами микроавтобуса
16.10.2020 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 окт - Sputnik. За рулем минивэна находился 33-летний водитель, сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
© Photo : ГАИ Минской области
там также рассказали некоторые подробности ДТП. В условиях сильного дождя микроавтобус двигался по Речицкому проезду от улицы Косарева в направлении улицы Объездной.
Рядом с остановкой в микрорайоне "Молодежный" под колесами оказался 61-летний пешеход, мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой.
В результате наезда пешеход погиб на месте аварии, обстоятельства происшествия устанавливаются, уточнили в ГАИ.
Свидетелей аварии просят сообщить о подробностях произошедшего в УСК по Гомельской области по телефону 8(0232)69-30-50.
Также в Госавтоинспекции посоветовали водителям быть осторожнее за рулем в условиях ограниченной видимости ― включать ближний свет фар, соблюдать скорость и дистанцию, и отказаться от резких маневров в неблагоприятных погодных условиях.
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Трагедия произошла ранним утром в пятницу, около 6 утра за рулем "Мерседес Спринтер" сбил пешехода рядом с остановкой в гомельском микрорайоне "Молодежный.
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