Смертельное ДТП в Гомеле: пешеход погиб под колесами микроавтобуса

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт - Sputnik. За рулем минивэна находился 33-летний водитель, сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

там также рассказали некоторые подробности ДТП. В условиях сильного дождя микроавтобус двигался по Речицкому проезду от улицы Косарева в направлении улицы Объездной.

Рядом с остановкой в микрорайоне "Молодежный" под колесами оказался 61-летний пешеход, мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой.

В результате наезда пешеход погиб на месте аварии, обстоятельства происшествия устанавливаются, уточнили в ГАИ.

Свидетелей аварии просят сообщить о подробностях произошедшего в УСК по Гомельской области по телефону 8(0232)69-30-50.

Также в Госавтоинспекции посоветовали водителям быть осторожнее за рулем в условиях ограниченной видимости ― включать ближний свет фар, соблюдать скорость и дистанцию, и отказаться от резких маневров в неблагоприятных погодных условиях.

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