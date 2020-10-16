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Два подростка пострадали в ДТП в Брестском районе
16.10.2020 17:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 окт – Sputnik. Два подростка получили травмы и были госпитализированы в результате автомобильной аварии в Брестском районе, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.
© Sputnik / Виталий Белоусов
ДТП произошло около 11:00 в пятницу 16 октября на трассе М1 Брест – Минск.
"На перекрестке с автодорогой, ведущей к садовому товариществу "Родничок БМК", водитель автомобиля Ford совершил столкновение с попутно движущимся Audi", – сказали в ГАИ.
В инспекции уточнили, что в больницу с места аварии были доставлены два несовершеннолетних пассажира Audi – 11-летний мальчик и 14-летняя девочка.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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В больницу с места аварии были доставлены два несовершеннолетних пассажира Audi – 11-летний мальчик и 14-летняя девочка.
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