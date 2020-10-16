Два подростка пострадали в ДТП в Брестском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт – Sputnik. Два подростка получили травмы и были госпитализированы в результате автомобильной аварии в Брестском районе, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.

ДТП произошло около 11:00 в пятницу 16 октября на трассе М1 Брест – Минск.

"На перекрестке с автодорогой, ведущей к садовому товариществу "Родничок БМК", водитель автомобиля Ford совершил столкновение с попутно движущимся Audi", – сказали в ГАИ.

В инспекции уточнили, что в больницу с места аварии были доставлены два несовершеннолетних пассажира Audi – 11-летний мальчик и 14-летняя девочка.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.