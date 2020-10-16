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Ревнивец зарубил топором супругу в Новогрудском районе
16.10.2020 18:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 окт – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Новогрудского района, который подозревается в жестоком убийстве супруги, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Инцидент произошел 14 октября: вечером в местную милицию поступила информация о произошедшем преступлении. На место выбыла следственно-оперативная группа.
"Установлено, что женщина вместе с супругом распивала спиртное. После чего между ними на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого 66-летний мужчина нанес жене несколько ударов топором", – сказали в СК.
В комитете уточнили, что от полученных тяжелых травм 46-летняя умерла на месте.
Следователи осмотрели помещение, где все произошло, зафиксировали следовую картину и назначили необходимые экспертизы.
В отношении мужчины уже возбуждено дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство), он задержан.
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Убийство нетрезвый мужчина совершил на почве ревности – после ссоры, которая произошла во время застолья.
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