Ревнивец зарубил топором супругу в Новогрудском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Новогрудского района, который подозревается в жестоком убийстве супруги, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Инцидент произошел 14 октября: вечером в местную милицию поступила информация о произошедшем преступлении. На место выбыла следственно-оперативная группа.

"Установлено, что женщина вместе с супругом распивала спиртное. После чего между ними на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого 66-летний мужчина нанес жене несколько ударов топором", – сказали в СК.

В комитете уточнили, что от полученных тяжелых травм 46-летняя умерла на месте.

Следователи осмотрели помещение, где все произошло, зафиксировали следовую картину и назначили необходимые экспертизы.

В отношении мужчины уже возбуждено дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство), он задержан.