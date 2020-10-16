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Погоня на МКАД-2: милиция использовала "ежи" и оружие
17.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 окт – Sputnik. Инспекторы ГАИ были вынуждены использовать специальные средства, чтобы остановить легковой автомобиль с нетрезвым водителем за рулем, сообщили в МВД Беларуси.
Сотрудники Госавтоинспекции в пятницу около 18:00 на второй кольцевой хотели проверить машину Renault Clio. Однако мужчина, который ей управлял, требованиям не подчинился и попытался скрыться.
При этом, по информации ведомства, водитель во время погони подвергал опасности других участников дорожного движения, совершил ДТП со авто ГАИ и другими автомобилями.
"Инспекторы для остановки иномарки использовали спецсредство "еж" и табельное оружие", – сказали в МВД.
Там также уточнили, что Renault удалось заблокировать на дороге Р-40, соединяющей Боровляны и Логойск.
Впоследствии выяснилось, что управлял машиной нетрезвый 34-летний житель Минского района. Пассажир авто был доставлен в больницу.
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Легковой автомобиль Renault инспекторам удалось заблокировать на дороге Р-40, соединяющей Боровляны и Логойск.
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