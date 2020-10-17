Глава минского ОМОНа рассказал о ювелирной работе на протестах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. Глава минского ОМОНа Дмитрий Балаба оценил работу омоновцев на уличных акциях, назвав ее ювелирной и филигранной. Об этом он заявил в эфире телеканала СТВ .

Больше двух месяц в Беларуси продолжаются акции протеста несогласных с результатами президентских выборов, самые массовые из них проходят в Минске. В ходе несанкционированных акций сотрудники милиции задерживают десятки человек.

Ювелирная работа

По мнению главы минского ОМОНа, протестные акции организовываются и направляются извне. Участники уличных протестов, считает Балаба, всячески пытаются спровоцировать сотрудников милиции на любые действия.

"Ведь сегодня каждое наше движение, каждое наше действие под огромным пристальным вниманием множества видеокамер. И сотрудники стараются работать филигранно и ювелирно, стараясь причинить, даже при задержании, минимальный вред правонарушителю. Есть такое, как бы ни пытались показать нам иные каналы обратное", - заявил Балаба.

Он констатировал, что при разгоне акций в Минске применялись спецсредства. Но, уверен Балаба, "действие равно противодействию".

"Когда в тебя летят кирпичи, летят палки, есть не то что попытки, есть перекрытие движения, строятся баррикады – наверное, уважаемые протестующие хотели одним ударом, одним рывком выйти в дамки. Самая главная их задача, наверное, была накопить критическую массу для того, чтобы потом действовать", - добавил он.

Применение огнестрельного оружия

Ранее заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич обещал в случае необходимости применять боевое оружие против протестующих . Он подчеркнул, что милиция не уйдет с улиц и обеспечит порядок в стране.

По словам Балабы, протесты в Беларуси начали радикализироваться, а их участниками становятся радикальные анархисты и футбольные фанаты. Есть еще одна категория, обратил внимание глава минского ОМОНа, - "дети, будем говорить, которые сегодня просто ловят на этом хайп".

"Что касается применения оружия, еще раз: как сотрудники милиции прежде, чем применить огнестрельное оружие, конечно же, мы используем все возможные иные методы. Но если придется это сделать, конечно же, это будет сделано. Сделано это будет только в случаях нападения на сотрудников, в случае, если кто-то будет пытаться нанести удары специально приспособленными предметами", - заявил Балаба.

Он подчеркнул, что все действия сотрудников милиции регламентируются законом.

"У сотрудника органов внутренних дел Республики Беларусь сегодня достаточно широкие полномочия, в том числе по применению оружия", - заключил Балаба.

Напомним, накануне глава КГБ Иван Тертель предупредил о готовящейся в республике провокации . По информации спецслужб, акция провокация может состояться в ближайшее время.

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