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Глава минского ОМОНа рассказал о ювелирной работе на протестах
17.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт – Sputnik. Глава минского ОМОНа Дмитрий Балаба оценил работу омоновцев на уличных акциях, назвав ее ювелирной и филигранной. Об этом он заявил в эфире телеканала
Больше двух месяц в Беларуси продолжаются акции протеста несогласных с результатами президентских выборов, самые массовые из них проходят в Минске. В ходе несанкционированных акций сотрудники милиции задерживают десятки человек.
Ювелирная работа
По мнению главы минского ОМОНа, протестные акции организовываются и направляются извне. Участники уличных протестов, считает Балаба, всячески пытаются спровоцировать сотрудников милиции на любые действия.
"Ведь сегодня каждое наше движение, каждое наше действие под огромным пристальным вниманием множества видеокамер. И сотрудники стараются работать филигранно и ювелирно, стараясь причинить, даже при задержании, минимальный вред правонарушителю. Есть такое, как бы ни пытались показать нам иные каналы обратное", - заявил Балаба.
Он констатировал, что при разгоне акций в Минске применялись спецсредства. Но, уверен Балаба, "действие равно противодействию".
"Когда в тебя летят кирпичи, летят палки, есть не то что попытки, есть перекрытие движения, строятся баррикады – наверное, уважаемые протестующие хотели одним ударом, одним рывком выйти в дамки. Самая главная их задача, наверное, была накопить критическую массу для того, чтобы потом действовать", - добавил он.
Применение огнестрельного оружия
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© Sputnik / Виктор Толочко
По словам Балабы, протесты в Беларуси начали радикализироваться, а их участниками становятся радикальные анархисты и футбольные фанаты. Есть еще одна категория, обратил внимание глава минского ОМОНа, - "дети, будем говорить, которые сегодня просто ловят на этом хайп".
"Что касается применения оружия, еще раз: как сотрудники милиции прежде, чем применить огнестрельное оружие, конечно же, мы используем все возможные иные методы. Но если придется это сделать, конечно же, это будет сделано. Сделано это будет только в случаях нападения на сотрудников, в случае, если кто-то будет пытаться нанести удары специально приспособленными предметами", - заявил Балаба.
Он подчеркнул, что все действия сотрудников милиции регламентируются законом.
"У сотрудника органов внутренних дел Республики Беларусь сегодня достаточно широкие полномочия, в том числе по применению оружия", - заключил Балаба.
Напомним, накануне глава КГБ Иван Тертель предупредил
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Дмитрий Балаба подчеркнул, что огнестрельное оружие на акциях протеста будет использоваться в случае нападения на сотрудников милиции.
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