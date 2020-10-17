Школьного учителя убили во Франции, Макрон назвал это терактом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. Президент Франции Эмануэль Макрон назвал терактом нападение на школьного учителя в пригороде Парижа, сообщает Sputnik Франция .

В пятницу, 18 октября, в городе Конфлан-Сент-Онорин неизвестный с ножом напал на преподавателя истории местной школы. Нападавший перерезал учителю горло. При задержании убийца оказал сопротивление полицейским и был ликвидирован. На место преступления в тот же вечер приехал французский лидер.

"Убитый преподаватель стал жертвой теракта исламиста", - сказал Макрон и поблагодарил силы правопорядка за решительные действия по ликвидации террориста.

При этом Макрон не стал говорить о деталях преступления. Он отметил, что прокурор в ближайшие часы расскажет подробности расследования.

Президент Франции подчеркнул, что терроризм, насилие не пройдут и не смогут разъединить французский народ.

По словам Макрона, учителя убили за то, что он обучал детей свободе слова.

"Они не смогут нас разъединить, они именно это преследуют. Мы должны держаться вместе. Призываю в этот момент всех наших граждан оставаться едиными, вне зависимости от любых различий. Мы, прежде всего, граждане, которых объединяют общие ценности, история и будущее. Это единство необходимо", - сказал Макрон.

По данным СМИ, убийство учителя было связано с инцидентом в школе, где работал погибший. 5 октября он проводил урок, где ученики обсуждали свободу СМИ. Преподаватель решил показать карикатуру на пророка Мухаммеда, предварительно предложив детям, исповедующим ислам, покинуть класс. Это возмутило родителей, и они подали жалобу на учителя.

Предполагаемый убийца не был известен французским спецслужбам как приверженец экстремистских взглядов. Ранее сообщалось, что предполагаемый злоумышленник, по предварительным данным, мог родиться в Москве, ему было 18 лет. Официального подтверждения этой информации нет.

Расследование преступления поручено антитеррористической прокуратуре Франции. Полиция уже задержала родственников убитого.