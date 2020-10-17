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В милиции сообщили о задержаниях на студенческом марше в Минске

17.10.2020 14:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 окт – Sputnik. Минская милиция подтвердила задержания во время студенческой акции протеста в столице, сообщает Sputnik.

Днем в субботу, 17 октября, студенты собрались у Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) и двинулись в сторону улицы Козлова. Правоохранители разогнали активистов, когда те дошли до проспекта Независимости.

"Да, задержания есть", - сказал официальный представитель пресс-службы ГУВД Минского горисполкома Роман Лашкевич.

По его словам, задержания приводились в рамках административного дела. Точное количество задержанных Лашкевич не назвал.

Известно, что среди задержанных были представили СМИ, в том числе корреспондент РИА Новости. После проверки документов его отпустили. Его коллег из других изданий увезли в РУВД. 

 
Теги: Минск
 
 
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Студенты столичных вузов в субботу днем вышли на марш в центре города, уличная акция продолжалась недолго - ее пресекли сотрудники милиции.
 
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