В милиции сообщили о задержаниях на студенческом марше в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 окт – Sputnik. Минская милиция подтвердила задержания во время студенческой акции протеста в столице, сообщает Sputnik.

Днем в субботу, 17 октября, студенты собрались у Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) и двинулись в сторону улицы Козлова. Правоохранители разогнали активистов, когда те дошли до проспекта Независимости.

"Да, задержания есть", - сказал официальный представитель пресс-службы ГУВД Минского горисполкома Роман Лашкевич.

По его словам, задержания приводились в рамках административного дела. Точное количество задержанных Лашкевич не назвал.

Известно, что среди задержанных были представили СМИ, в том числе корреспондент РИА Новости. После проверки документов его отпустили. Его коллег из других изданий увезли в РУВД.