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В милиции сообщили о задержаниях на студенческом марше в Минске
17.10.2020 14:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 окт – Sputnik. Минская милиция подтвердила задержания во время студенческой акции протеста в столице, сообщает Sputnik.
Днем в субботу, 17 октября, студенты собрались у Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) и двинулись в сторону улицы Козлова. Правоохранители разогнали активистов, когда те дошли до проспекта Независимости.
"Да, задержания есть", - сказал официальный представитель пресс-службы ГУВД Минского горисполкома Роман Лашкевич.
По его словам, задержания приводились в рамках административного дела. Точное количество задержанных Лашкевич не назвал.
Известно, что среди задержанных были представили СМИ, в том числе корреспондент РИА Новости. После проверки документов его отпустили. Его коллег из других изданий увезли в РУВД.
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Студенты столичных вузов в субботу днем вышли на марш в центре города, уличная акция продолжалась недолго - ее пресекли сотрудники милиции.
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