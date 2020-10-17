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Жесткое ДТП под Гродно: кроссовер выехал на встречку и протаранил легковушку
17.10.2020 14:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 окт - Sputnik. Жесткое столкновение кроссовера и легковушки произошло в Гродненском районе, в результате пострадал один человек, об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
© Photo : МВД Беларуси
ДТП случилось около 20:00 в пятницу на автодороге Р-145 "Гродно - Острино - граница Литовской Республики" возле деревни Забагонники. На месте выяснилось, что на закруглении дороги водитель кроссовера Infiniti выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль Audi.
В результате столкновения 54-летняя женщина, управлявшая легковушкой, оказалась зажата в авто.
Чтобы освободить пострадавшую, на место выезжали сотрудники МЧС. "Женщина оказалась зажата деформировавшимися элементами панели. Работниками МЧС при помощи специального инструмента деблокировали пострадавшую и передали медикам", - рассказали в Гродненском областном управлении МЧС.
Пострадавшую с переломом грудины доставили в больницу.
Причины и все обстоятельства ДТП будут установлены в рамках расследования уголовного дела.
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В результате аварии женщина, находившаяся за рулем легкового авто, оказалась заблокирована - ее освободили спасатели и передали медикам.
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