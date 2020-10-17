Спасатели более полутора суток искали заблудившуюся в лесу пенсионерку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 окт - Sputnik. В Житковичском районе больше 1,5 суток спасатели искали пенсионерку, заблудившуюся в лесу, об этом случае рассказали МЧС.

Ночью в четверг 15 октября в МЧС поступило сообщение о том, что в лесном массиве вблизи деревни Ричев Житковичского района пропала 77-летняя женщина. Выяснилось, что около 9 часов утра она ушла за ягодами, но домой не вернулась. На место ЧП выехали спасатели.

"Выяснилось, что накануне в ходе поиска в лесу были найдены вещи пенсионерки. Мною было принято решение из числа работников районного подразделения и опытного специалиста РОСН сформировать группу для прочесывания лесного массива "цепью", - рассказал начальник поисково-спасательной службы Богдан Перемибеда.

В результате многочасовых поисков женщину обнаружили 16 октября в 14:21 в лесу в трех километрах от места, где нашли ее вещи. Она провела в лесу около 38 часов.

"Только за минувшие сутки спасателям по оперативным данным поступили 11 сообщений о пропавших гражданах в лесных массивах на территории 10 районов Брестской, Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областей. Работники МЧС обнаружили 14 человек", - рассказали в МЧС.

В МЧС в очередной раз напомнили, что прежде чем отправиться в лес, нужно изучить правила безопасности. Чаще всего проблемы с ориентированием возникают у людей пожилого возраста, но заблудиться может каждый.

"Собираясь в лес возьмите с собой хотя бы небольшой запас еды, воду, нож, спички. Не забудьте заряженный мобильный телефон и необходимые вам лекарства", - порекомендовали спасатели.

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