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Прокуратура Франции нашла русские корни у убийцы школьного учителя

17.10.2020 17:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 окт - Sputnik. По данным следствия, совершивший убийство учителя под Парижем родился в Москве, по происхождению он был чеченцем, об это заявил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

"Нейтрализованный человек Абдулак Абуезидович А. родился 12 марта 2002 года в Москве", - цитирует его РИА Новости.
По словам прокурора, молодой человек имел статус беженца. 

© REUTERS / POOL
Школьного учителя убили во Франции, Макрон назвал это терактом

Напомним, в минувшую пятницу во французском городе Конфлан-Сент-Онорин человек с ножом напал на преподавателя истории местной школы и перерезал ему горло. При задержании убийца оказал сопротивление полицейским и был ликвидирован.

По данным СМИ, убийство учителя было связано с инцидентом в школе, где он работал. В начале октября он проводил урок, где ученики обсуждали свободу СМИ. Преподаватель решил показать карикатуру на пророка Мухаммеда, предварительно предложив детям, исповедующим ислам, покинуть класс. Это возмутило родителей, и они подали жалобу на учителя.

Предполагаемый убийца не был известен французским спецслужбам как приверженец экстремистских взглядов. Расследование преступления поручено антитеррористической прокуратуре Франции. Полиция уже задержала родственников убитого.
На месте преступления побывал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он заявил, что убитый преподаватель стал жертвой теракта исламиста. Он не стал сообщать о деталях преступления.

Французский лидер подчеркнул, что терроризм и насилие не пройдут и не смогут разъединить французский народ. По словам Макрона, учителя убили за то, что он обучал детей свободе слова.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне в столице Франции человек с ножом напал на преподавателя истории местной школы, сам напавший был ликвидирован, когда оказал сопротивление полиции.
 
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