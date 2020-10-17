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Прокуратура Франции нашла русские корни у убийцы школьного учителя
17.10.2020 17:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 окт - Sputnik. По данным следствия, совершивший убийство учителя под Парижем родился в Москве, по происхождению он был чеченцем, об это заявил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.
"Нейтрализованный человек Абдулак Абуезидович А. родился 12 марта 2002 года в Москве", - цитирует его РИА Новости.
© REUTERS / POOL
Напомним, в минувшую пятницу во французском городе Конфлан-Сент-Онорин человек с ножом
По данным СМИ, убийство учителя было связано с инцидентом в школе, где он работал. В начале октября он проводил урок, где ученики обсуждали свободу СМИ. Преподаватель решил показать карикатуру на пророка Мухаммеда, предварительно предложив детям, исповедующим ислам, покинуть класс. Это возмутило родителей, и они подали жалобу на учителя.
Предполагаемый убийца не был известен французским спецслужбам как приверженец экстремистских взглядов. Расследование преступления поручено антитеррористической прокуратуре Франции. Полиция уже задержала родственников убитого.
Французский лидер подчеркнул, что терроризм и насилие не пройдут и не смогут разъединить французский народ. По словам Макрона, учителя убили за то, что он обучал детей свободе слова.
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Накануне в столице Франции человек с ножом напал на преподавателя истории местной школы, сам напавший был ликвидирован, когда оказал сопротивление полиции.
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