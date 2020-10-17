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В отношении задержанных на акциях журналистов начат административный процесс

17.10.2020 17:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 окт - Sputnik. В отношении журналистов, задержанных в ходе студенческого марша в Минске, начали административный процесс, об этом Sputnik сообщил представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич. 

© Sputnik
Задержания студентов и "марш-демарш": как прошли акции протеста - видео

"В отношении журналистов, задержанных сегодня во время студенческого марша, начат административный процесс", - рассказал он.

В ГУВД не стали раскрывать подробности и называть имена задержанных представителей СМИ.

Днем в субботу в Минске прошел несанкционированный студенческий марш. Студенты собрались возле Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) и двинулись в сторону улицы Козлова. Правоохранители разогнали активистов, когда те дошли до проспекта Независимости, часть участников акции задержали. Точное число задержанных в ГУВД Мингорисполкома не сообщают.

Стало известно, что среди задержанных оказались также представили средств массовой информации, в том числе корреспондент РИА Новости. После проверки документов его отпустили. Его коллег из других изданий увезли в РУВД. Сообщалось, что журналистов доставили туда для разбирательства и проверки документов. 

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Теги: Минск
 
 
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В субботу днем во время студенческого марша прошли задержания, в числе задержанных оказались представители СМИ.
 
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