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Воспринял болезненно: командир минского ОМОНа о пожаре в семейном доме
18.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 окт - Sputnik. Пожар, уничтоживший родовой дом, командир отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба пережил довольно болезненно, об этом он рассказал в эфире телеканала СТВ.
© Sputnik Александр Жибуль
"Мои личные переживания по этому поводу, вы знаете, я в этом доме родился и вырос, там жила моя бабушка, которой, к сожалению, уже нет. Она всегда приносила пользу людям, всегда жила ради людей. И мои слова — абсолютная правда: она служила людям, служила своему народу, работала", - поделился он.
Глава столичного ОМОНа рассказал, что после смерти бабушки в ее доме никто не жил, но туда приезжала, как на дачу, его двоюродная сестра. Несмотря на это, Балаба воспринял новость о пожаре тяжело.
"Конечно, это был определенный укол. Где-то внутри для себя я осознал то, что произошло, я понимаю. Да, действительно это было достаточно болезненно", - признался он.
При этом он не собирается отказываться от своих взглядов и работы. "Это не значит, что можно изменить мое мировоззрение, либо изменить мои взгляды на происходящее, либо каким-то образом ожесточить. Я буду выполнять свои задачи точно так, как мне на сегодня моими должностными обязанностями предписано и законодательством Республики Беларусь", - подчеркнул Дмитрий Балаба.
Напомним, семейный дом командира минского ОМОНа в деревне Городилово Молодечненского района
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Дом в деревне Городилово под Молодечно, принадлежавший семье Дмитрия Балабы, сгорел ночью 11 октября; по данным следствия, причиной возгорания стал поджог.
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