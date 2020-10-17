Воспринял болезненно: командир минского ОМОНа о пожаре в семейном доме

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 окт - Sputnik. Пожар, уничтоживший родовой дом, командир отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба пережил довольно болезненно, об этом он рассказал в эфире телеканала СТВ.

"Мои личные переживания по этому поводу, вы знаете, я в этом доме родился и вырос, там жила моя бабушка, которой, к сожалению, уже нет. Она всегда приносила пользу людям, всегда жила ради людей. И мои слова — абсолютная правда: она служила людям, служила своему народу, работала", - поделился он.

Глава столичного ОМОНа рассказал, что после смерти бабушки в ее доме никто не жил, но туда приезжала, как на дачу, его двоюродная сестра. Несмотря на это, Балаба воспринял новость о пожаре тяжело.

"Конечно, это был определенный укол. Где-то внутри для себя я осознал то, что произошло, я понимаю. Да, действительно это было достаточно болезненно", - признался он.

При этом он не собирается отказываться от своих взглядов и работы. "Это не значит, что можно изменить мое мировоззрение, либо изменить мои взгляды на происходящее, либо каким-то образом ожесточить. Я буду выполнять свои задачи точно так, как мне на сегодня моими должностными обязанностями предписано и законодательством Республики Беларусь", - подчеркнул Дмитрий Балаба.

Напомним, семейный дом командира минского ОМОНа в деревне Городилово Молодечненского района сгорел ночью 11 октября . Спустя два дня было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 218 Уголовного кодекса ("Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом"). По данным следствия, причиной возгорания стал поджог.

Местные жители также сходятся во мнении, что дом подожгли . По их словам, это может быть акт мести.

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