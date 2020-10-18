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В Минске временно не работают шесть станций метро
18.10.2020 13:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт – Sputnik. В воскресенье в 13:15 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты некоторые станции метро, сообщил Sputnik начальник пресс-службы минского метрополитена Андрей Дроб.
"Закрыты Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Немига, Первомайская и Пролетарская", - рассказал он.
Поезда следуют без остановки на данных станциях. Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.
Последует
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В связи с несанкционированными акциями протеста городские власти уже традиционно по воскресеньям ограничивают работу столичной подземки.
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